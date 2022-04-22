1. Многопроволочная медная лужёная токопроводящая жила 2. Изоляция из поливинилхлоридного пластиката 3. Разделительный слой поверх скрученных изолированных жил из полиамидной или полиэтилентерефталатной плёнки. Также допускается его отсутствие 4. Оболочка из поливинилхлоридного пластиката

Применение кабеля МКШ 2х0,75

— Монтажные кабели МКШ предназначены для присоединения к стационарным электрическим приборам, аппаратам, устройствам с номинальным переменным напряжением до 0,5 кВ переменного тока частоты до 400 Гц или постоянным напряжением до 0,75 кВ

— Кабели марки МКШ используются для одиночной прокладки в кабельных сооружениях и производственных помещениях. Групповая прокладка разрешается только в наружных электроустановках и производственных помещениях, где возможно лишь периодическое присутствие обслуживающего персонала, при этом необходимо применять пассивную огнезащиту