1. Многопроволочная медная лужёная токопроводящая жила 2. Изоляция из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности. Изолированные жилы свиты в пару 3. Поясная изоляция в виде ленты из полиэтилентерефталатной плёнки, наложенной с перекрытием 4. Разделительный слой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности 5. Броня из стальных оцинкованных проволок 6. Оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности

Применение кабеля МККШВнг(A)-LS 27х2х1,2

— Монтажные кабели МККШВнг(A)-LS предназначены для присоединения к стационарным электрическим приборам, аппаратам, устройствам с номинальным переменным напряжением до 0,5 кВ переменного тока частоты до 400 Гц или постоянным напряжением до 0,75 кВ

— Допускается прокладывать в помещениях, каналах, туннелях, траншеях (земле)

— Кабель может быть проложен на открытом воздухе в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50571.5.52/МЭК 60364-5-52 при условии его защиты от механических повреждений и от воздействия прямого солнечного излучения

— Кабельное изделие МККШВнг(A)-LS также прокладывается во взрывоопасных зонах классов 0, 1 и 2 по ГОСТ IEС 60079-14 при отсутствии опасности механических повреждений