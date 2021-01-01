1. Многопроволочная медная лужёная токопроводящая жила 2. Термический барьер в виде обмотки из двух слюдосодержащих лент 3. Изоляция из низкотоксичного ПВХ пластиката пониженной пожароопасности. Изолированные жилы свиты в пару 4. Поясная изоляция в виде ленты из полиэтилентерефталатной плёнки, наложенной с перекрытием 5. Разделительный слой из низкотоксичного ПВХ пластиката пониженной пожароопасности 6. Броня из стальных оцинкованных проволок 7. Оболочка из низкотоксичного ПВХ пластиката пониженной пожароопасности

Применение кабеля МККШВнг(A)-FRLSLTx 27х2х2,5

— Монтажные кабели МККШВнг(A)-FRLSLTx предназначены для присоединения к стационарным электрическим приборам, аппаратам, устройствам с номинальным переменным напряжением до 0,5 кВ переменного тока частоты до 400 Гц или постоянным напряжением до 0,75 кВ

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