1. Многопроволочная медная лужёная токопроводящая жила 2. Термический барьер в виде обмотки из двух слюдосодержащих лент 3. Изоляция из полимерной композиции, не содержащей галогенов. Изолированные жилы свиты в пару 4. Поясная изоляция в виде ленты из полиэтилентерефталатной плёнки, наложенной с перекрытием 5. Разделительный слой из полимерной композиции, не содержащей галогенов 6. Броня из стальных оцинкованных проволок 7. Оболочка из полимерной композиции, не содержащей галогенов
Применение кабеля МККШВнг(A)-FRHF 30х2х1,0
— Монтажные кабели МККШВнг(A)-FRHF предназначены для присоединения к стационарным электрическим приборам, аппаратам, устройствам с номинальным переменным напряжением до 0,5 кВ переменного тока частоты до 400 Гц или постоянным напряжением до 0,75 кВ — Кабель МККШВнг(A)-FRHF допускается прокладывать в помещениях, каналах, туннелях, траншеях (земле) — Кабель марки МККШВнг(A)-FRHF может быть проложен во взрывоопасных зонах классов 0, 1 и 2 по ГОСТ IEС 60079-14 при отсутствии опасности механических повреждений
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