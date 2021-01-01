Конструкция кабеля МККШВнг(A)-FRHF 12х2х1,0

1. Многопроволочная медная лужёная токопроводящая жила

2. Термический барьер в виде обмотки из двух слюдосодержащих лент

3. Изоляция из полимерной композиции, не содержащей галогенов. Изолированные жилы свиты в пару

4. Поясная изоляция в виде ленты из полиэтилентерефталатной плёнки, наложенной с перекрытием

5. Разделительный слой из полимерной композиции, не содержащей галогенов

6. Броня из стальных оцинкованных проволок

7. Оболочка из полимерной композиции, не содержащей галогенов