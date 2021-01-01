1. Многопроволочная медная лужёная токопроводящая жила 2. Изоляция из ПВХ пластиката. Изолированные жилы свиты в пару 3. Поясная изоляция в виде ленты из полиэтилентерефталатной плёнки, наложенной с перекрытием 4. Разделительный слой из ПВХ пластиката пониженной горючести 5. Броня из стальных оцинкованных проволок 6. Оболочка из ПВХ пластиката пониженной горючести

Применение кабеля МККШВнг(A) 20х2х0,75

— Монтажные кабели МККШВнг(A) предназначены для присоединения к стационарным электрическим приборам, аппаратам, устройствам с номинальным переменным напряжением до 0,5 кВ переменного тока частоты до 400 Гц или постоянным напряжением до 0,75 кВ

— Кабели марки МККШВнг(A) могут применяться во взрывоопасных зонах классов 1 и 2 (по ГОСТ РМЭК 60079-14-2008) при отсутствии опасности механических повреждений кабелей

— Кабель МККШВнг(A) также прокладывается в помещениях, каналах, туннелях, земле (траншеях), в т.ч.местах, подверженных воздействию блуждающих токов