1. Многопроволочная медная лужёная токопроводящая жила 2. Изоляция из ПВХ пластиката. Изолированные жилы свиты в пару 3. Поясная изоляция в виде ленты из полиэтилентерефталатной плёнки, наложенной с перекрытием 4. Разделительный слой из ПВХ пластиката 5. Броня из стальных оцинкованных проволок 6. Оболочка из ПВХ пластиката

Применение кабеля МККШВ 8х2х1,5

— Монтажные кабели МККШВ предназначены для присоединения к стационарным электрическим приборам, аппаратам, устройствам с номинальным переменным напряжением до 0,5 кВ переменного тока частоты до 400 Гц или постоянным напряжением до 0,75 кВ

— Кабели марки МККШВ используются для одиночной прокладки в кабельных сооружениях и производственных помещениях. Групповая прокладка разрешается только в наружных электроустановках и производственных помещениях, где возможно лишь периодическое присутствие обслуживающего персонала, при этом необходимо применять пассивную огнезащиту

— Кабели МККШВ применяются для прокладки в условиях, если кабель подвергается значительным растягивающим условиям при эксплуатации