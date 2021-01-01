1. Многопроволочная медная лужёная токопроводящая жила 2. Изоляция из ПВХ пластиката. Изолированные жилы свиты в пару 3. Экран поверх пары жил в виде оплётки из медных лужёных проволок 4. Поясная изоляция в виде ленты из полиэтилентерефталатной плёнки, наложенной с перекрытием 5. Общий экран в виде оплётки из медных проволок 6. Разделительный слой из ПВХ пластиката 7. Броня из стальных оцинкованных проволок 8. Оболочка из ПВХ пластиката

Применение кабеля МКЭКШВ 7х2х2,5

— Монтажные кабели МКЭКШВ предназначены для присоединения к стационарным электрическим приборам, аппаратам, устройствам с номинальным переменным напряжением до 0,5 кВ переменного тока частоты до 400 Гц или постоянным напряжением до 0,75 кВ

— Используются для одиночной прокладки в кабельных сооружениях и производственных помещениях. Групповая прокладка разрешается только в наружных электроустановках и производственных помещениях, где возможно лишь периодическое присутствие обслуживающего персонала, при этом необходимо применять пассивную огнезащиту

— Кабельное изделие МКЭКШВ имеет защитное экранированное покрытие от электромагнитных импульсов

— Применяются для прокладки в условиях, если кабель МКЭКШВ подвергается значительным растягивающим условиям при эксплуатации