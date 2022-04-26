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Кабель МКЭКШВ 2х2х1,0

МКЭКШВ 2х2х1,0
0.461
км
ООО «ПКФ «Соббит-Пермь»
Пермь
МКЭКШВ 2х2х1,0
0.954
км
40,60 RUB
ООО «СибЭлектроКабель»
Томск
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