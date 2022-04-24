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Кабель КВВГнг(A)-LS 7х6,0

КВВГнг(A)-LS 7х6,0
0.033
км
479 400,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
КВВГнг(A)-LS 7х6,0
0.172
км
ООО «СТГ»
Красноярск
КВВГнг(A)-LS 7х6,0
0.100
км
ООО ТД «Кабельная Индустрия»
Уфа
КВВГнг(A)-LS 7х6,0
0.160
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВВГнг(A)-LS 7х6,0
1.800
км
ООО «ТД Энергоальянс»
Санкт-Петербург
КВВГнг(A)-LS 7х6,0
0.071
км
481 100,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
КВВГнг(A)-LS 7х6,0
0.050
км
ЗАО «Энергомаксимум»
Нижний Новгород
КВВГнг(A)-LS 7х6,0
1.287
км
ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Пермь
КВВГнг(A)-LS 7х6,0
0.201
км
453,76 RUB
ООО «ТД «КабельСтройСервис»
Москва
КВВГнг(A)-LS 7х6,0
0.447
км
АО «ТПК «Квадро-Импэкс»
Санкт-Петербург
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