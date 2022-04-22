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Кабель КВВГнг(A)-LS 7х4,0

КВВГнг(A)-LS 7х4,0
0.043
км
ООО «СТГ»
Красноярск
КВВГнг(A)-LS 7х4,0
0.110
км
АО ПКФ «ПермСпецКабель»
Пермь
КВВГнг(A)-LS 7х4,0
1.406
км
390,50 RUB
ООО «Проводник»
Химки
КВВГнг(A)-LS 7х4,0
0.107
км
ООО «ТКС»
Краснодар
КВВГнг(A)-LS 7х4,0
0.620
км
ООО «ЕФК»
Видное
КВВГнг(A)-LS 7х4,0
0.737
км
ООО «НПО Электроснаб»
Москва
КВВГнг(A)-LS 7х4,0
1.665
км
ООО «ТД «Электрокабель»
Пермь
КВВГнг(A)-LS 7х4,0
0.110
км
337 800,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
КВВГнг(A)-LS 7х4,0
0.100
км
ООО ТД «Кабельная Индустрия»
Уфа
КВВГнг(A)-LS 7х4,0
0.095
км
ООО «ПКФ «Соббит-Пермь»
Пермь
КВВГнг(A)-LS 7х4,0
0.323
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВВГнг(A)-LS 7х4,0
0.170
км
АО ПКФ «ПермСпецКабель»
Пермь
КВВГнг(A)-LS 7х4,0
0.183
км
ООО «СТГ»
Красноярск
КВВГнг(A)-LS 7х4,0
0.050
км
ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Саранск
КВВГнг(A)-LS 7х4,0
0.050
км
ООО «СаранскКабель»
Саранск
КВВГнг(A)-LS 7х4,0
0.132
км
ООО «ЛенСтройМет ВК»
Санкт-Петербург
КВВГнг(A)-LS 7х4,0
0.195
км
ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Пермь
КВВГнг(A)-LS 7х4,0
0.141
км
308,52 RUB
ООО «ТД «КабельСтройСервис»
Москва
КВВГнг(A)-LS 7х4,0
1.804
км
АО «ТПК «Квадро-Импэкс»
Санкт-Петербург
КВВГнг(A)-LS 7х4,0
0.260
км
ООО «Феррум-МК»
Краснодар
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