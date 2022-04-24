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Кабель КВВГнг(A)-LS 7х1,5

КВВГнг(A)-LS 7х1,5
0.172
км
ООО ТД «Базис»
Екатеринбург
КВВГнг(A)-LS 7х1,5
2.957
км
ООО «ЯрКо»
Красноярск
КВВГнг(A)-LS 7х1,5
0.024
км
ООО «Элкаб»
Екатеринбург
КВВГнг(A)-LS 7х1,5
0.261
км
ИП Аннаев А.Р.
Москва
КВВГнг(A)-LS 7х1,5
0.834
км
ООО «Медиакабель»
Москва
КВВГнг(A)-LS 7х1,5
0.200
км
ООО «СТГ»
Красноярск
КВВГнг(A)-LS 7х1,5
0.030
км
АО «Казэнергокабель»
Павлодар
КВВГнг(A)-LS 7х1,5
0.000
км
ООО «Казанская Кабельная Компания»
Казань
КВВГнг(A)-LS 7х1,5
7.612
км
153,60 RUB
ООО «Проводник»
Химки
КВВГнг(A)-LS 7х1,5
3.761
км
80,05 RUB
ООО «ТКС»
Краснодар
КВВГнг(A)-LS 7х1,5
5.704
км
ООО «НПО Электроснаб»
Москва
КВВГнг(A)-LS 7х1,5
16.617
км
ООО «ЕФК»
Видное
КВВГнг(A)-LS 7х1,5
2.738
км
ООО «50 Герц»
Пенза
КВВГнг(A)-LS 7х1,5
0.232
км
125 500,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
КВВГнг(A)-LS 7х1,5
0.011
км
ООО «Энерго-Нить»
Екатеринбург
КВВГнг(A)-LS 7х1,5
0.306
км
ООО «ЭлКаб+»
Екатеринбург
КВВГнг(A)-LS 7х1,5
0.062
км
ООО «ТелеКабель»
Казань
КВВГнг(A)-LS 7х1,5
0.100
км
ООО «ПромТэк»
Пермь
КВВГнг(A)-LS 7х1,5
0.460
км
ООО «СТГ»
Красноярск
КВВГнг(A)-LS 7х1,5
0.223
км
ООО РСК
Санкт-Петербург
КВВГнг(A)-LS 7х1,5
6.256
км
ООО «ПрофБизнесКонсалтинг»
Пермь
КВВГнг(A)-LS 7х1,5
0.459
км
ООО ТД «Кабельная Индустрия»
Уфа
КВВГнг(A)-LS 7х1,5
0.137
км
ООО ПКП «СегментЭнерго»
Чехов
КВВГнг(A)-LS 7х1,5
0.000
км
ООО СПК «ПромИнвестКабель»
Пермь
КВВГнг(A)-LS 7х1,5
0.020
км
ООО ТД «Кабельная Индустрия»
Уфа
КВВГнг(A)-LS 7х1,5
173.000
км
ООО «Элкаб»
Екатеринбург
КВВГнг(A)-LS 7х1,5
14.859
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВВГнг(A)-LS 7х1,5
0.008
км
ООО «РКБ»
Санкт-Петербург
КВВГнг(A)-LS 7х1,5
1.002
км
ООО «Квин»
Пермь
КВВГнг(A)-LS 7х1,5
8.023
км
ООО «СнабЭкспорт» («РузКабель»)
Саранск
КВВГнг(A)-LS 7х1,5
1.500
км
ООО «Кабель-Комплект»
Санкт-Петербург
КВВГнг(A)-LS 7х1,5
1.450
км
ООО «ТД Энергоальянс»
Санкт-Петербург
КВВГнг(A)-LS 7х1,5
0.169
км
ООО «ЭлектроТехПром»
Пермь
КВВГнг(A)-LS 7х1,5
1.673
км
АО ПКФ «ПермСпецКабель»
Пермь
КВВГнг(A)-LS 7х1,5
0.147
км
ООО «ПроКабель»
Пермь
КВВГнг(A)-LS 7х1,5
0.362
км
130 600,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
КВВГнг(A)-LS 7х1,5
0.000
км
93 187,00 RUB
ООО «ТД ЗКМ-Юг»
Краснодар
КВВГнг(A)-LS 7х1,5
7.272
км
93 187,00 RUB
ООО «ТД ЗКМ-Юг»
Пермь
КВВГнг(A)-LS 7х1,5
0.080
км
ООО «ТД «Арсенал-Энерго»
Волгоград
КВВГнг(A)-LS 7х1,5
0.927
км
ООО «НПО Электроснаб»
Москва
КВВГнг(A)-LS 7х1,5
Под заказ
м
151,36 RUB
ООО «СибЭлектроКабель»
Томск
КВВГнг(A)-LS 7х1,5
0.850
км
ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Краснодар
КВВГнг(A)-LS 7х1,5
2.770
км
ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Новосибирск
КВВГнг(A)-LS 7х1,5
0.238
км
ООО «ТД «Арсенал-Энерго»
Волгоград
КВВГнг(A)-LS 7х1,5
0.000
км
ООО «ТД «Арсенал-Энерго»
Волгоград
КВВГнг(A)-LS 7х1,5
0.019
км
ООО «ТД «Арсенал-Энерго»
Волгоград
КВВГнг(A)-LS 7х1,5
2.900
км
ООО «МКЗ»
Волоколамск
КВВГнг(A)-LS 7х1,5
2.870
км
ООО «МКЗ»
Ростов-на-Дону
КВВГнг(A)-LS 7х1,5
0.250
км
ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Пермь
КВВГнг(A)-LS 7х1,5
3.882
км
126,29 RUB
ООО «ТД «КабельСтройСервис»
Москва
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