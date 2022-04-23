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Кабель КВВГнг(A)-LS 5х2,5

КВВГнг(A)-LS 5х2,5
0.200
км
АО «Казэнергокабель»
Павлодар
КВВГнг(A)-LS 5х2,5
0.010
км
ООО «СТГ»
Красноярск
КВВГнг(A)-LS 5х2,5
0.000
км
ООО «Казанская Кабельная Компания»
Казань
КВВГнг(A)-LS 5х2,5
0.189
км
АО «Кабельные Системы»
Краснодар
КВВГнг(A)-LS 5х2,5
3.156
км
144,49 RUB
ООО «Проводник»
Химки
КВВГнг(A)-LS 5х2,5
1.449
км
90,37 RUB
ООО «ТКС»
Краснодар
КВВГнг(A)-LS 5х2,5
0.682
км
ООО «НПО Электроснаб»
Москва
КВВГнг(A)-LS 5х2,5
2.674
км
ООО «ЕФК»
Видное
КВВГнг(A)-LS 5х2,5
0.602
км
ООО «50 Герц»
Пенза
КВВГнг(A)-LS 5х2,5
0.100
км
110,00 RUB
ООО «Русский Кабельный Центр»
Екатеринбург
КВВГнг(A)-LS 5х2,5
1.988
км
ООО «ПрофБизнесКонсалтинг»
Пермь
КВВГнг(A)-LS 5х2,5
0.000
км
ООО СПК «ПромИнвестКабель»
Пермь
КВВГнг(A)-LS 5х2,5
0.100
км
ООО ТД «Кабельная Индустрия»
Уфа
КВВГнг(A)-LS 5х2,5
0.684
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВВГнг(A)-LS 5х2,5
0.051
км
ООО ТД «Кабельная Индустрия»
Уфа
КВВГнг(A)-LS 5х2,5
0.023
км
ООО «РКБ»
Санкт-Петербург
КВВГнг(A)-LS 5х2,5
0.160
км
ООО «Квин»
Пермь
КВВГнг(A)-LS 5х2,5
0.612
км
ООО «Комплекс-Электро»
Москва
КВВГнг(A)-LS 5х2,5
8.008
км
ООО «СнабЭкспорт» («РузКабель»)
Саранск
КВВГнг(A)-LS 5х2,5
0.064
км
АО «ЭлектроТехМаш»
Санкт-Петербург
КВВГнг(A)-LS 5х2,5
3.097
км
ООО «ПромТэк»
Пермь
КВВГнг(A)-LS 5х2,5
5.620
км
АО ПКФ «ПермСпецКабель»
Пермь
КВВГнг(A)-LS 5х2,5
0.304
км
150 500,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
КВВГнг(A)-LS 5х2,5
0.000
км
104 562,00 RUB
ООО «ТД ЗКМ-Юг»
Краснодар
КВВГнг(A)-LS 5х2,5
5.791
км
104 562,00 RUB
ООО «ТД ЗКМ-Юг»
Пермь
КВВГнг(A)-LS 5х2,5
1.083
км
ООО «НПО Электроснаб»
Москва
КВВГнг(A)-LS 5х2,5
2.550
км
164,16 RUB
ООО «СибЭлектроКабель»
Томск
КВВГнг(A)-LS 5х2,5
0.178
км
ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Саранск
КВВГнг(A)-LS 5х2,5
0.395
км
ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Новосибирск
КВВГнг(A)-LS 5х2,5
0.125
км
ЗАО «Энергомаксимум»
Нижний Новгород
КВВГнг(A)-LS 5х2,5
4.077
км
ООО «ДКК»
Хабаровск
КВВГнг(A)-LS 5х2,5
0.377
км
ООО "ЗАВОД СЕВЕРНЫЙ КАБЕЛЬ"
Дмитров
КВВГнг(A)-LS 5х2,5
0.601
км
ООО «МКЗ»
Волоколамск
КВВГнг(A)-LS 5х2,5
0.137
км
ООО «МКЗ»
Ростов-на-Дону
КВВГнг(A)-LS 5х2,5
1.350
км
ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Пермь
КВВГнг(A)-LS 5х2,5
2.853
км
144,34 RUB
ООО «ТД «КабельСтройСервис»
Москва
КВВГнг(A)-LS 5х2,5
0.540
км
ООО «Феррум-МК»
Краснодар
КВВГнг(A)-LS 5х2,5
0.428
км
АО «ТПК «Квадро-Импэкс»
Санкт-Петербург
КВВГнг(A)-LS 5х2,5
0.032
км
ИП Мартюшев Е.А.
Омск
КВВГнг(A)-LS 5х2,5
3.045
км
ООО «Феррум-МК»
Краснодар
КВВГнг(A)-LS 5х2,5
2.859
км
ООО «Феррум-МК»
Краснодар
КВВГнг(A)-LS 5х2,5
1.050
км
112,00 RUB
ООО «Русский Кабельный Центр»
Екатеринбург
КВВГнг(A)-LS 5х2,5
0.030
км
ООО «Электроника»
Москва
КВВГнг(A)-LS 5х2,5
0.991
км
ООО «ТД «Толедо»
Нижний Новгород
КВВГнг(A)-LS 5х2,5
0.140
км
146 000,00 RUB
ООО «ПКО ЭнергоГрупп»
Челябинск
КВВГнг(A)-LS 5х2,5
0.982
км
ООО «НКЗ Кабель-Центр»
Новосибирск
КВВГнг(A)-LS 5х2,5
0.023
км
ООО «Электро-Сервис»
Новосибирск
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