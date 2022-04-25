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Кабель КВВГнг(A)-LS 5х1,0

КВВГнг(A)-LS 5х1,0
0.017
км
ООО «Элкаб»
Екатеринбург
КВВГнг(A)-LS 5х1,0
0.035
км
ООО «УралСнабПермь»
Пермь
КВВГнг(A)-LS 5х1,0
3.049
км
64,53 RUB
ООО «Проводник»
Химки
КВВГнг(A)-LS 5х1,0
3.116
км
40,57 RUB
ООО «ТКС»
Краснодар
КВВГнг(A)-LS 5х1,0
2.814
км
ООО «НПО Электроснаб»
Москва
КВВГнг(A)-LS 5х1,0
3.223
км
ООО «ЕФК»
Видное
КВВГнг(A)-LS 5х1,0
0.042
км
ООО «50 Герц»
Пенза
КВВГнг(A)-LS 5х1,0
1.876
км
71 300,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
КВВГнг(A)-LS 5х1,0
0.160
км
50,00 RUB
ООО «Русский Кабельный Центр»
Екатеринбург
КВВГнг(A)-LS 5х1,0
0.716
км
ООО «НК-Кабель»
Саранск
КВВГнг(A)-LS 5х1,0
0.040
км
ООО «ТелеКабель»
Казань
КВВГнг(A)-LS 5х1,0
0.776
км
ООО «ЭлектроТехПром»
Пермь
КВВГнг(A)-LS 5х1,0
0.032
км
ООО ТД «Кабельная Индустрия»
Уфа
КВВГнг(A)-LS 5х1,0
0.015
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВВГнг(A)-LS 5х1,0
0.265
км
ООО «ПромТэк»
Пермь
КВВГнг(A)-LS 5х1,0
0.124
км
ООО «ЕвроРесурс»
Уфа
КВВГнг(A)-LS 5х1,0
7.209
км
ООО «СнабЭкспорт» («РузКабель»)
Саранск
КВВГнг(A)-LS 5х1,0
0.082
км
АО ПКФ «ПермСпецКабель»
Пермь
КВВГнг(A)-LS 5х1,0
0.064
км
ООО «Квин»
Пермь
КВВГнг(A)-LS 5х1,0
8.134
км
77 100,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
КВВГнг(A)-LS 5х1,0
0.000
км
45 010,00 RUB
ООО «ТД ЗКМ-Юг»
Краснодар
КВВГнг(A)-LS 5х1,0
2.017
км
45 010,00 RUB
ООО «ТД ЗКМ-Юг»
Пермь
КВВГнг(A)-LS 5х1,0
0.000
км
ООО СПК «ПромИнвестКабель»
Пермь
КВВГнг(A)-LS 5х1,0
0.111
км
ООО «Горизонт»
Щелково
КВВГнг(A)-LS 5х1,0
0.100
км
АО «ЭлектроТехМаш»
Санкт-Петербург
КВВГнг(A)-LS 5х1,0
0.655
км
ООО «ПрофБизнесКонсалтинг»
Пермь
КВВГнг(A)-LS 5х1,0
0.933
км
ООО «НПО Электроснаб»
Москва
КВВГнг(A)-LS 5х1,0
12.426
км
44,44 RUB
ООО «СибЭлектроКабель»
Томск
КВВГнг(A)-LS 5х1,0
0.122
км
57,00 RUB
ООО «Спектр-Кабель»
Череповец
КВВГнг(A)-LS 5х1,0
1.146
км
ООО «МКЗ»
Волоколамск
КВВГнг(A)-LS 5х1,0
0.252
км
ООО «МКЗ»
Ростов-на-Дону
КВВГнг(A)-LS 5х1,0
0.225
км
66,24 RUB
ООО «МегаСнаб СПБ»
Санкт-Петербург
КВВГнг(A)-LS 5х1,0
3.392
км
ООО «МКК»
Екатеринбург
КВВГнг(A)-LS 5х1,0
4.349
км
ООО «СКС»
Краснодар
КВВГнг(A)-LS 5х1,0
0.143
км
АО «ТПК «Квадро-Импэкс»
Санкт-Петербург
КВВГнг(A)-LS 5х1,0
3.870
км
ООО «Феррум-МК»
Краснодар
КВВГнг(A)-LS 5х1,0
0.032
км
ООО «Параллель»
Ижевск
КВВГнг(A)-LS 5х1,0
0.146
км
ООО «Феррум-МК»
Краснодар
КВВГнг(A)-LS 5х1,0
0.057
км
ООО «ТТД ТатНефть»
Лениногорск
КВВГнг(A)-LS 5х1,0
0.226
км
50,00 RUB
ООО «Русский Кабельный Центр»
Екатеринбург
КВВГнг(A)-LS 5х1,0
0.001
км
ИП Мартюшев Е.А.
Омск
КВВГнг(A)-LS 5х1,0
0.031
км
ООО «Электроника»
Москва
КВВГнг(A)-LS 5х1,0
1.547
км
ООО «ТД «Толедо»
Нижний Новгород
КВВГнг(A)-LS 5х1,0
5.873
км
66 000,00 RUB
ООО «ПКО ЭнергоГрупп»
Челябинск
КВВГнг(A)-LS 5х1,0
0.031
км
ООО «ТД «Толедо»
Нижний Новгород
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