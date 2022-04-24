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Кабель КВВГнг(A)-LS 4х6,0

КВВГнг(A)-LS 4х6,0
0.280
км
ООО «Кабель СПБ»
Санкт-Петербург
КВВГнг(A)-LS 4х6,0
0.296
км
ООО «ПромТэк»
Пермь
КВВГнг(A)-LS 4х6,0
0.110
км
ООО ТД «Кабельная Индустрия»
Уфа
КВВГнг(A)-LS 4х6,0
2.333
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВВГнг(A)-LS 4х6,0
0.040
км
ООО ТД «Кабельная Индустрия»
Уфа
КВВГнг(A)-LS 4х6,0
0.066
км
206,64 RUB
ООО «АЛГРУП Кабельная Компания»
Санкт-Петербург
КВВГнг(A)-LS 4х6,0
2.000
км
ООО «ТД Энергоальянс»
Санкт-Петербург
КВВГнг(A)-LS 4х6,0
0.295
км
ООО «ЭлКаб+»
Екатеринбург
КВВГнг(A)-LS 4х6,0
0.030
км
178,32 RUB
ООО «СибЭлектроКабель»
Томск
КВВГнг(A)-LS 4х6,0
0.361
км
ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Пермь
КВВГнг(A)-LS 4х6,0
1.192
км
АО «ТПК «Квадро-Импэкс»
Санкт-Петербург
КВВГнг(A)-LS 4х6,0
0.026
км
ИП Мартюшев Е.А.
Омск
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