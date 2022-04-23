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Кабель КВВГнг(A)-LS 4х4,0

КВВГнг(A)-LS 4х4,0
0.968
км
199,39 RUB
ООО «Проводник»
Химки
КВВГнг(A)-LS 4х4,0
1.566
км
115,67 RUB
ООО «ТКС»
Краснодар
КВВГнг(A)-LS 4х4,0
1.991
км
ООО «НПО Электроснаб»
Москва
КВВГнг(A)-LS 4х4,0
0.415
км
ООО «ЕФК»
Видное
КВВГнг(A)-LS 4х4,0
0.310
км
ООО «Кабель СПБ»
Санкт-Петербург
КВВГнг(A)-LS 4х4,0
0.110
км
ООО ТД «Кабельная Индустрия»
Уфа
КВВГнг(A)-LS 4х4,0
0.085
км
ООО «Центр Снабжения»
Пермь
КВВГнг(A)-LS 4х4,0
0.069
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВВГнг(A)-LS 4х4,0
0.040
км
ООО ТД «Кабельная Индустрия»
Уфа
КВВГнг(A)-LS 4х4,0
0.100
км
ООО «РКБ»
Санкт-Петербург
КВВГнг(A)-LS 4х4,0
0.040
км
ООО «Горизонт»
Щелково
КВВГнг(A)-LS 4х4,0
0.147
км
ООО «Квин»
Пермь
КВВГнг(A)-LS 4х4,0
0.206
км
ООО «ЭлКаб+»
Екатеринбург
КВВГнг(A)-LS 4х4,0
0.108
км
ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Саранск
КВВГнг(A)-LS 4х4,0
0.108
км
ООО «СаранскКабель»
Саранск
КВВГнг(A)-LS 4х4,0
0.108
км
ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Пермь
КВВГнг(A)-LS 4х4,0
0.075
км
203,51 RUB
ООО «МегаСнаб СПБ»
Санкт-Петербург
КВВГнг(A)-LS 4х4,0
0.053
км
ООО «МКК»
Екатеринбург
КВВГнг(A)-LS 4х4,0
0.067
км
ИП Мартюшев Е.А.
Омск
КВВГнг(A)-LS 4х4,0
0.000
км
ЗАО «Энергомаксимум»
Нижний Новгород
КВВГнг(A)-LS 4х4,0
0.956
км
ИП Мартюшев Е.А.
Омск
КВВГнг(A)-LS 4х4,0
0.147
км
ООО «Кабельный Завод Кабэкс»
Ревда
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