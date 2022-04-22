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Кабель КВВГнг(A)-LS 4х2,5

КВВГнг(A)-LS 4х2,5
0.569
км
ИП Аннаев А.Р.
Москва
КВВГнг(A)-LS 4х2,5
0.150
км
ООО «ПромТэк»
Пермь
КВВГнг(A)-LS 4х2,5
0.175
км
ООО «Казанская Кабельная Компания»
Казань
КВВГнг(A)-LS 4х2,5
0.344
км
АО ПКФ «ПермСпецКабель»
Пермь
КВВГнг(A)-LS 4х2,5
0.092
км
ООО «Казанская Кабельная Компания»
Казань
КВВГнг(A)-LS 4х2,5
2.995
км
131,73 RUB
ООО «Проводник»
Химки
КВВГнг(A)-LS 4х2,5
7.228
км
73,41 RUB
ООО «ТКС»
Краснодар
КВВГнг(A)-LS 4х2,5
5.206
км
ООО «НПО Электроснаб»
Москва
КВВГнг(A)-LS 4х2,5
2.227
км
ООО «ЕФК»
Видное
КВВГнг(A)-LS 4х2,5
0.244
км
115 700,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
КВВГнг(A)-LS 4х2,5
0.060
км
89,00 RUB
ООО «Русский Кабельный Центр»
Екатеринбург
КВВГнг(A)-LS 4х2,5
0.610
км
ООО «Компания Кабельный Комплекс»
Пермь
КВВГнг(A)-LS 4х2,5
0.172
км
ООО ТД «Кабельная Индустрия»
Уфа
КВВГнг(A)-LS 4х2,5
0.000
км
ООО СПК «ПромИнвестКабель»
Пермь
КВВГнг(A)-LS 4х2,5
0.059
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВВГнг(A)-LS 4х2,5
0.012
км
ООО «Энерго Консалт»
Москва
КВВГнг(A)-LS 4х2,5
0.044
км
ООО «РКБ»
Санкт-Петербург
КВВГнг(A)-LS 4х2,5
5.760
км
ООО «ПрофБизнесКонсалтинг»
Пермь
КВВГнг(A)-LS 4х2,5
5.314
км
АО «Завод «ЧувашКабель»
Чебоксары
КВВГнг(A)-LS 4х2,5
2.621
км
ООО «Квин»
Пермь
КВВГнг(A)-LS 4х2,5
8.104
км
ООО «СнабЭкспорт» («РузКабель»)
Саранск
КВВГнг(A)-LS 4х2,5
2.200
км
ООО «ТД Энергоальянс»
Санкт-Петербург
КВВГнг(A)-LS 4х2,5
0.345
км
79,05 RUB
ООО «СКТ Групп»
Псков
КВВГнг(A)-LS 4х2,5
0.371
км
ООО «ЭлектроТехПром»
Пермь
КВВГнг(A)-LS 4х2,5
0.585
км
ООО «РыбинскКабель»
Рыбинск
КВВГнг(A)-LS 4х2,5
2.122
км
АО ПКФ «ПермСпецКабель»
Пермь
КВВГнг(A)-LS 4х2,5
1.305
км
ООО «ГК Кабель-Трейд»
Москва
КВВГнг(A)-LS 4х2,5
0.313
км
115 700,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
КВВГнг(A)-LS 4х2,5
0.000
км
85 406,00 RUB
ООО «ТД ЗКМ-Юг»
Краснодар
КВВГнг(A)-LS 4х2,5
5.039
км
85 406,00 RUB
ООО «ТД ЗКМ-Юг»
Пермь
КВВГнг(A)-LS 4х2,5
0.697
км
ООО «Кабельная Компания «ИНТРО»
Екатеринбург
КВВГнг(A)-LS 4х2,5
1.003
км
ООО «РКБ»
Санкт-Петербург
КВВГнг(A)-LS 4х2,5
0.770
км
ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Саранск
КВВГнг(A)-LS 4х2,5
0.807
км
ООО «НПО Электроснаб»
Москва
КВВГнг(A)-LS 4х2,5
1.819
км
ООО «ДКК»
Хабаровск
КВВГнг(A)-LS 4х2,5
0.063
км
ООО «ТД «Арсенал-Энерго»
Волгоград
КВВГнг(A)-LS 4х2,5
0.714
км
ООО «Феррум-МК»
Краснодар
КВВГнг(A)-LS 4х2,5
1.997
км
ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Пермь
КВВГнг(A)-LS 4х2,5
1.856
км
117,27 RUB
ООО «ТД «КабельСтройСервис»
Москва
КВВГнг(A)-LS 4х2,5
0.023
км
ООО «ТД «Арсенал-Энерго»
Волгоград
КВВГнг(A)-LS 4х2,5
0.184
км
ООО «Феррум-МК»
Краснодар
КВВГнг(A)-LS 4х2,5
8.240
км
ООО «Феррум-МК»
Краснодар
КВВГнг(A)-LS 4х2,5
0.001
км
118,06 RUB
ООО «МегаСнаб СПБ»
Санкт-Петербург
КВВГнг(A)-LS 4х2,5
2.170
км
94,67 RUB
ООО «МЭСК»
Воронеж
КВВГнг(A)-LS 4х2,5
5.809
км
ООО «МКК»
Екатеринбург
КВВГнг(A)-LS 4х2,5
0.977
км
АО «ТПК «Квадро-Импэкс»
Санкт-Петербург
КВВГнг(A)-LS 4х2,5
0.049
км
ООО «Электрика»
Тюмень
КВВГнг(A)-LS 4х2,5
0.287
км
105 000,00 RUB
ООО «ПКО ЭнергоГрупп»
Челябинск
КВВГнг(A)-LS 4х2,5
0.065
км
ООО «Феррум-МК»
Краснодар
КВВГнг(A)-LS 4х2,5
1.484
км
ООО «Феррум-МК»
Краснодар
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