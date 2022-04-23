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Кабель КВВГнг(A)-LS 4х1,5

КВВГнг(A)-LS 4х1,5
0.338
км
ООО «РТК «Новые Технологии»
Пермь
КВВГнг(A)-LS 4х1,5
1.719
км
ООО «ЯрКо»
Красноярск
КВВГнг(A)-LS 4х1,5
1.250
км
ООО «Энерго Консалт»
Москва
КВВГнг(A)-LS 4х1,5
0.050
км
ООО «СпецТоргСервис»
Саранск
КВВГнг(A)-LS 4х1,5
0.000
км
ООО «Казанская Кабельная Компания»
Казань
КВВГнг(A)-LS 4х1,5
16.747
км
92,49 RUB
ООО «Проводник»
Химки
КВВГнг(A)-LS 4х1,5
9.322
км
48,12 RUB
ООО «ТКС»
Краснодар
КВВГнг(A)-LS 4х1,5
4.089
км
ООО «НПО Электроснаб»
Москва
КВВГнг(A)-LS 4х1,5
20.473
км
ООО «ЕФК»
Видное
КВВГнг(A)-LS 4х1,5
2.200
км
ООО «50 Герц»
Пенза
КВВГнг(A)-LS 4х1,5
0.272
км
77 900,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
КВВГнг(A)-LS 4х1,5
0.422
км
ИП Аннаев А.Р.
Москва
КВВГнг(A)-LS 4х1,5
0.075
км
ООО «ЯрЭлектро»
Березовский
КВВГнг(A)-LS 4х1,5
0.200
км
45,54 RUB
ООО «СКТ Групп»
Псков
КВВГнг(A)-LS 4х1,5
2.301
км
ООО ТД «Ункомтех»
Киров
КВВГнг(A)-LS 4х1,5
2.600
км
ООО «Компания Кабельный Комплекс»
Пермь
КВВГнг(A)-LS 4х1,5
4.800
км
ООО «ТД Энергоальянс»
Москва
КВВГнг(A)-LS 4х1,5
0.221
км
ООО ТД «Кабельная Индустрия»
Уфа
КВВГнг(A)-LS 4х1,5
0.024
км
ООО «СТГ»
Красноярск
КВВГнг(A)-LS 4х1,5
0.000
км
ООО СПК «ПромИнвестКабель»
Пермь
КВВГнг(A)-LS 4х1,5
0.060
км
ООО ПКП «СегментЭнерго»
Чехов
КВВГнг(A)-LS 4х1,5
3.100
км
ООО «ТД Энергоальянс»
Санкт-Петербург
КВВГнг(A)-LS 4х1,5
0.774
км
ООО «Элкаб»
Екатеринбург
КВВГнг(A)-LS 4х1,5
7.021
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВВГнг(A)-LS 4х1,5
0.060
км
ООО «Кабель НК»
Нижнекамск
КВВГнг(A)-LS 4х1,5
0.070
км
ООО ТД «Кабельная Индустрия»
Уфа
КВВГнг(A)-LS 4х1,5
0.520
км
ООО «ЕвроРесурс»
Уфа
КВВГнг(A)-LS 4х1,5
0.662
км
ООО «Квин»
Пермь
КВВГнг(A)-LS 4х1,5
8.190
км
ООО «СнабЭкспорт» («РузКабель»)
Саранск
КВВГнг(A)-LS 4х1,5
0.009
км
ООО «Горизонт»
Щелково
КВВГнг(A)-LS 4х1,5
0.092
км
АО «ЭлектроТехМаш»
Санкт-Петербург
КВВГнг(A)-LS 4х1,5
0.600
км
ООО «Кабель-Комплект»
Санкт-Петербург
КВВГнг(A)-LS 4х1,5
1.833
км
ООО «ПрофБизнесКонсалтинг»
Пермь
КВВГнг(A)-LS 4х1,5
0.645
км
ООО «ПромТэк»
Пермь
КВВГнг(A)-LS 4х1,5
0.021
км
ООО «ПКК»
Уфа
КВВГнг(A)-LS 4х1,5
0.020
км
АО «РКК»
Москва
КВВГнг(A)-LS 4х1,5
0.160
км
ООО «ЭлектроТехПром»
Пермь
КВВГнг(A)-LS 4х1,5
0.118
км
ООО «РыбинскКабель»
Рыбинск
КВВГнг(A)-LS 4х1,5
0.075
км
АО ПКФ «ПермСпецКабель»
Пермь
КВВГнг(A)-LS 4х1,5
2.174
км
77 900,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
КВВГнг(A)-LS 4х1,5
2.165
км
ООО «Кабельный Центр Тюмень»
Тюмень
КВВГнг(A)-LS 4х1,5
0.000
км
55 075,00 RUB
ООО «ТД ЗКМ-Юг»
Краснодар
КВВГнг(A)-LS 4х1,5
26.867
км
55 075,00 RUB
ООО «ТД ЗКМ-Юг»
Пермь
КВВГнг(A)-LS 4х1,5
0.150
км
ООО «Кабельная Компания «ИНТРО»
Екатеринбург
КВВГнг(A)-LS 4х1,5
1.004
км
ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Краснодар
КВВГнг(A)-LS 4х1,5
0.196
км
ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Саранск
КВВГнг(A)-LS 4х1,5
1.389
км
ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Новосибирск
КВВГнг(A)-LS 4х1,5
0.925
км
ООО «НПО Электроснаб»
Москва
КВВГнг(A)-LS 4х1,5
0.670
км
ООО «Феррум-МК»
Краснодар
КВВГнг(A)-LS 4х1,5
0.100
км
60,00 RUB
ООО «Спектр-Кабель»
Череповец
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