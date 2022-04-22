Применение кабеля КВВГнг(A)-LS 4х1,0

— Контрольные кабели КВВГнг(A)-LS предназначены для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств с номинальным переменным напряжением до 0,66 кВ частоты до 100 Гц или постоянным напряжением до 1 кВ

— Применяются для прокладки на открытом воздухе, в кабельных сооружениях и помещениях, в условиях агрессивной среды, при отсутствии механических воздействий на кабели, в том числе для использования в системах атомных электростанций классов 2, 3 и 4 по классификации ОПББ-88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97)

— Преимущественно применяются для обеспечения пожарной безопасности кабельных цепей при прокладке в пучках

— Не распространяют горение при прокладке в пучках (нормы ГОСТ Р МЭК 332-3-96 категории А)

— Изделие КВВГнг(A)-LS характеризуется незначительным выделением токсичных соединений, которые появляются при тлении/возгорании