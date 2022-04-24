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Кабель КВВГнг(A)-LS 37х2,5

КВВГнг(A)-LS 37х2,5
0.247
км
АО «Казэнергокабель»
Павлодар
КВВГнг(A)-LS 37х2,5
0.110
км
АО ПКФ «ПермСпецКабель»
Пермь
КВВГнг(A)-LS 37х2,5
0.351
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВВГнг(A)-LS 37х2,5
0.004
км
ООО «РКБ»
Санкт-Петербург
КВВГнг(A)-LS 37х2,5
1.091
км
ООО «ПрофБизнесКонсалтинг»
Пермь
КВВГнг(A)-LS 37х2,5
0.223
км
АО ПКФ «ПермСпецКабель»
Пермь
КВВГнг(A)-LS 37х2,5
0.534
км
ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Пермь
КВВГнг(A)-LS 37х2,5
0.170
км
ООО «Феррум-МК»
Краснодар
КВВГнг(A)-LS 37х2,5
2.055
км
АО «ТПК «Квадро-Импэкс»
Санкт-Петербург
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