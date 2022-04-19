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Кабель КВВГнг(A)-LS 37х1,5

КВВГнг(A)-LS 37х1,5
0.061
км
ООО «КабельГрупп»
Уфа
КВВГнг(A)-LS 37х1,5
0.060
км
677 400,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
КВВГнг(A)-LS 37х1,5
0.844
км
799,51 RUB
ООО «Проводник»
Химки
КВВГнг(A)-LS 37х1,5
0.094
км
ООО «ТКС»
Краснодар
КВВГнг(A)-LS 37х1,5
0.701
км
ООО «НПО Электроснаб»
Москва
КВВГнг(A)-LS 37х1,5
1.259
км
ООО «ЕФК»
Видное
КВВГнг(A)-LS 37х1,5
0.300
км
ООО ТД «Ункомтех»
Киров
КВВГнг(A)-LS 37х1,5
0.565
км
ООО «ПромТэк»
Пермь
КВВГнг(A)-LS 37х1,5
1.952
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВВГнг(A)-LS 37х1,5
0.070
км
ООО «РКБ»
Санкт-Петербург
КВВГнг(A)-LS 37х1,5
0.046
км
ООО «Квин»
Пермь
КВВГнг(A)-LS 37х1,5
0.000
км
ООО «Энерго Консалт»
Москва
КВВГнг(A)-LS 37х1,5
0.138
км
641 500,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
КВВГнг(A)-LS 37х1,5
1.114
км
625,16 RUB
ООО «ТД «КабельСтройСервис»
Москва
КВВГнг(A)-LS 37х1,5
0.145
км
ООО «Феррум-МК»
Краснодар
КВВГнг(A)-LS 37х1,5
1.794
км
АО «ТПК «Квадро-Импэкс»
Санкт-Петербург
КВВГнг(A)-LS 37х1,5
0.097
км
ООО «Феррум-МК»
Краснодар
КВВГнг(A)-LS 37х1,5
0.920
км
ООО «ЭлКаб+»
Псков
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