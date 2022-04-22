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Кабель КВВГнг(A)-LS 37х1,0

КВВГнг(A)-LS 37х1,0
0.112
км
ООО «ПромТэк»
Пермь
КВВГнг(A)-LS 37х1,0
Под заказ
м
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВВГнг(A)-LS 37х1,0
0.105
км
504 800,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
КВВГнг(A)-LS 37х1,0
0.209
км
ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Пермь
КВВГнг(A)-LS 37х1,0
0.051
км
ИП Мартюшев Е.А.
Новосибирск
КВВГнг(A)-LS 37х1,0
0.198
км
ООО «Феррум-МК»
Краснодар
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