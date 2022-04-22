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Кабель КВВГнг(A)-LS 27х1,5

КВВГнг(A)-LS 27х1,5
0.351
км
487 100,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
КВВГнг(A)-LS 27х1,5
1.641
км
590,72 RUB
ООО «Проводник»
Химки
КВВГнг(A)-LS 27х1,5
0.831
км
309,17 RUB
ООО «ТКС»
Краснодар
КВВГнг(A)-LS 27х1,5
1.343
км
ООО «НПО Электроснаб»
Москва
КВВГнг(A)-LS 27х1,5
1.164
км
ООО «ЕФК»
Видное
КВВГнг(A)-LS 27х1,5
0.180
км
367,00 RUB
ООО «Русский Кабельный Центр»
Екатеринбург
КВВГнг(A)-LS 27х1,5
2.365
км
ООО «ТД «Электрокабель»
Пермь
КВВГнг(A)-LS 27х1,5
0.130
км
ООО «ЭлКаб+»
Екатеринбург
КВВГнг(A)-LS 27х1,5
0.324
км
ООО «ПромТэк»
Пермь
КВВГнг(A)-LS 27х1,5
0.000
км
ООО СПК «ПромИнвестКабель»
Пермь
КВВГнг(A)-LS 27х1,5
5.248
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВВГнг(A)-LS 27х1,5
0.157
км
ООО «Квин»
Пермь
КВВГнг(A)-LS 27х1,5
0.035
км
ООО «Кабель-Екб»
Екатеринбург
КВВГнг(A)-LS 27х1,5
1.364
км
ООО «ПрофБизнесКонсалтинг»
Пермь
КВВГнг(A)-LS 27х1,5
0.105
км
АО «РКК»
Москва
КВВГнг(A)-LS 27х1,5
1.045
км
ООО «ЭлектроТехПром»
Пермь
КВВГнг(A)-LS 27х1,5
0.139
км
АО ПКФ «ПермСпецКабель»
Пермь
КВВГнг(A)-LS 27х1,5
0.307
км
487 700,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
КВВГнг(A)-LS 27х1,5
0.000
км
357 265,00 RUB
ООО «ТД ЗКМ-Юг»
Краснодар
КВВГнг(A)-LS 27х1,5
3.201
км
357 265,00 RUB
ООО «ТД ЗКМ-Юг»
Пермь
КВВГнг(A)-LS 27х1,5
3.017
км
ООО «Прогресс»
Москва
КВВГнг(A)-LS 27х1,5
2.452
км
ООО «Халькос»
Щелково
КВВГнг(A)-LS 27х1,5
0.032
км
439,74 RUB
ООО «СибЭлектроКабель»
Томск
КВВГнг(A)-LS 27х1,5
0.090
км
273,25 RUB
ООО «ЭлектроТрейд»
Брянск
КВВГнг(A)-LS 27х1,5
0.010
км
ООО «МКЗ»
Волоколамск
КВВГнг(A)-LS 27х1,5
0.010
км
ООО «МКЗ»
Ростов-на-Дону
КВВГнг(A)-LS 27х1,5
1.647
км
ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Пермь
КВВГнг(A)-LS 27х1,5
0.084
км
371,00 RUB
ООО «Спектр-Кабель»
Череповец
КВВГнг(A)-LS 27х1,5
0.737
км
461,88 RUB
ООО «ТД «КабельСтройСервис»
Москва
КВВГнг(A)-LS 27х1,5
0.121
км
ООО «Феррум-МК»
Краснодар
КВВГнг(A)-LS 27х1,5
1.117
км
АО «ТПК «Квадро-Импэкс»
Санкт-Петербург
КВВГнг(A)-LS 27х1,5
0.975
км
ООО «ТД «Толедо»
Нижний Новгород
КВВГнг(A)-LS 27х1,5
1.550
км
ООО «ЭлКаб+»
Псков
КВВГнг(A)-LS 27х1,5
0.036
км
ООО «ТД «Толедо»
Нижний Новгород
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