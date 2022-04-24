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Кабель КВВГнг(A)-LS 19х2,5

КВВГнг(A)-LS 19х2,5
0.127
км
ООО «ПромТэк»
Пермь
КВВГнг(A)-LS 19х2,5
1.519
км
636,88 RUB
ООО «Проводник»
Химки
КВВГнг(A)-LS 19х2,5
0.656
км
335,46 RUB
ООО «ТКС»
Краснодар
КВВГнг(A)-LS 19х2,5
0.776
км
ООО «НПО Электроснаб»
Москва
КВВГнг(A)-LS 19х2,5
1.756
км
ООО «ЕФК»
Видное
КВВГнг(A)-LS 19х2,5
0.253
км
ООО «ТД «Электрокабель»
Пермь
КВВГнг(A)-LS 19х2,5
0.582
км
ООО «ЭлКаб+»
Екатеринбург
КВВГнг(A)-LS 19х2,5
0.123
км
ООО ТД «Кабельная Индустрия»
Уфа
КВВГнг(A)-LS 19х2,5
0.000
км
ООО СПК «ПромИнвестКабель»
Пермь
КВВГнг(A)-LS 19х2,5
0.363
км
ООО «ПрофБизнесКонсалтинг»
Пермь
КВВГнг(A)-LS 19х2,5
0.375
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВВГнг(A)-LS 19х2,5
7.740
км
ООО «СнабЭкспорт» («РузКабель»)
Саранск
КВВГнг(A)-LS 19х2,5
0.080
км
ООО «ПромТэк»
Пермь
КВВГнг(A)-LS 19х2,5
1.500
км
ООО «ТД Энергоальянс»
Санкт-Петербург
КВВГнг(A)-LS 19х2,5
0.707
км
АО ПКФ «ПермСпецКабель»
Пермь
КВВГнг(A)-LS 19х2,5
0.000
км
389 291,00 RUB
ООО «ТД ЗКМ-Юг»
Краснодар
КВВГнг(A)-LS 19х2,5
3.614
км
389 291,00 RUB
ООО «ТД ЗКМ-Юг»
Пермь
КВВГнг(A)-LS 19х2,5
0.014
км
622,19 RUB
ООО «СибЭлектроКабель»
Томск
КВВГнг(A)-LS 19х2,5
0.155
км
ЗАО «Энергомаксимум»
Нижний Новгород
КВВГнг(A)-LS 19х2,5
2.792
км
ООО «ДКК»
Хабаровск
КВВГнг(A)-LS 19х2,5
0.082
км
ООО «МКЗ»
Волоколамск
КВВГнг(A)-LS 19х2,5
0.082
км
ООО «МКЗ»
Ростов-на-Дону
КВВГнг(A)-LS 19х2,5
0.918
км
ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Пермь
КВВГнг(A)-LS 19х2,5
1.312
км
516,00 RUB
ООО «ТД «КабельСтройСервис»
Москва
КВВГнг(A)-LS 19х2,5
0.300
км
АО «ЭлектроКомплектСервис»
Новосибирск
КВВГнг(A)-LS 19х2,5
0.342
км
ООО «Феррум-МК»
Краснодар
КВВГнг(A)-LS 19х2,5
1.212
км
АО «ТПК «Квадро-Импэкс»
Санкт-Петербург
КВВГнг(A)-LS 19х2,5
0.110
км
ИП Мартюшев Е.А.
Новосибирск
КВВГнг(A)-LS 19х2,5
0.750
км
ИП Мартюшев Е.А.
Омск
КВВГнг(A)-LS 19х2,5
1.018
км
ООО «Феррум-МК»
Краснодар
КВВГнг(A)-LS 19х2,5
0.650
км
ООО «ТД «Толедо»
Нижний Новгород
КВВГнг(A)-LS 19х2,5
0.441
км
ООО «Камский кабель»
Пермь
КВВГнг(A)-LS 19х2,5
0.385
км
ООО «Феррум-МК»
Краснодар
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