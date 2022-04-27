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Кабель КВВГнг(A)-LS 19х1,5

КВВГнг(A)-LS 19х1,5
0.080
км
ООО «СпецТоргСервис»
Саранск
КВВГнг(A)-LS 19х1,5
0.270
км
ООО «ЯрКо»
Красноярск
КВВГнг(A)-LS 19х1,5
0.370
км
ООО «ПромТэк»
Пермь
КВВГнг(A)-LS 19х1,5
0.557
км
ООО «ТД Энергоальянс»
Санкт-Петербург
КВВГнг(A)-LS 19х1,5
0.044
км
АО «Казэнергокабель»
Павлодар
КВВГнг(A)-LS 19х1,5
0.095
км
ООО «50 Герц»
Пенза
КВВГнг(A)-LS 19х1,5
0.166
км
335 300,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
КВВГнг(A)-LS 19х1,5
4.596
км
390,05 RUB
ООО «Проводник»
Химки
КВВГнг(A)-LS 19х1,5
4.781
км
215,01 RUB
ООО «ТКС»
Краснодар
КВВГнг(A)-LS 19х1,5
3.571
км
ООО «НПО Электроснаб»
Москва
КВВГнг(A)-LS 19х1,5
3.610
км
ООО «ЕФК»
Видное
КВВГнг(A)-LS 19х1,5
3.246
км
ООО «ТД «Электрокабель»
Пермь
КВВГнг(A)-LS 19х1,5
0.015
км
ООО «Спецкабель»
Красноярск
КВВГнг(A)-LS 19х1,5
0.000
км
ООО СПК «ПромИнвестКабель»
Пермь
КВВГнг(A)-LS 19х1,5
0.025
км
ООО «ТехКабель»
Санкт-Петербург
КВВГнг(A)-LS 19х1,5
0.030
км
ООО ПКП «СегментЭнерго»
Чехов
КВВГнг(A)-LS 19х1,5
6.238
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВВГнг(A)-LS 19х1,5
1.866
км
ООО «ПрофБизнесКонсалтинг»
Пермь
КВВГнг(A)-LS 19х1,5
0.099
км
ООО «Центр Снабжения»
Пермь
КВВГнг(A)-LS 19х1,5
0.114
км
ООО «Кабель НК»
Нижнекамск
КВВГнг(A)-LS 19х1,5
0.128
км
ООО «Квин»
Пермь
КВВГнг(A)-LS 19х1,5
7.755
км
ООО «СнабЭкспорт» («РузКабель»)
Саранск
КВВГнг(A)-LS 19х1,5
0.200
км
ООО «Кабель-Комплект»
Санкт-Петербург
КВВГнг(A)-LS 19х1,5
0.050
км
ООО «Кабель-Екб»
Екатеринбург
КВВГнг(A)-LS 19х1,5
1.800
км
ООО «ТД Энергоальянс»
Санкт-Петербург
КВВГнг(A)-LS 19х1,5
0.120
км
ООО «РКБ»
Санкт-Петербург
КВВГнг(A)-LS 19х1,5
0.057
км
ООО «ПромТэк»
Пермь
КВВГнг(A)-LS 19х1,5
0.114
км
ООО «ЭлементСтрой НЧ»
Набережные Челны
КВВГнг(A)-LS 19х1,5
0.150
км
206,31 RUB
ООО «СКТ Групп»
Псков
КВВГнг(A)-LS 19х1,5
2.153
км
АО ПКФ «ПермСпецКабель»
Пермь
КВВГнг(A)-LS 19х1,5
0.700
км
ООО «ПроКабель»
Пермь
КВВГнг(A)-LS 19х1,5
1.149
км
ООО «НПО Электроснаб»
Москва
КВВГнг(A)-LS 19х1,5
0.000
км
255 049,00 RUB
ООО «ТД ЗКМ-Юг»
Краснодар
КВВГнг(A)-LS 19х1,5
2.467
км
255 049,00 RUB
ООО «ТД ЗКМ-Юг»
Пермь
КВВГнг(A)-LS 19х1,5
2.111
км
ООО «ДКК»
Хабаровск
КВВГнг(A)-LS 19х1,5
2.113
км
325,66 RUB
ООО «ТД «КабельСтройСервис»
Москва
КВВГнг(A)-LS 19х1,5
0.048
км
ООО «Автоматика СЭМКабель»
Омск
КВВГнг(A)-LS 19х1,5
1.660
км
АО «ЭлектроКомплектСервис»
Новосибирск
КВВГнг(A)-LS 19х1,5
3.843
км
АО «ТПК «Квадро-Импэкс»
Санкт-Петербург
КВВГнг(A)-LS 19х1,5
0.067
км
ИП Мартюшев Е.А.
Омск
КВВГнг(A)-LS 19х1,5
0.063
км
ООО «ГК Электроника»
Петрозаводск
КВВГнг(A)-LS 19х1,5
0.218
км
ГК «ЭКСИ» (ИП Ободникова А.В.)
Хабаровск
КВВГнг(A)-LS 19х1,5
1.541
км
ООО «ТД «Толедо»
Нижний Новгород
КВВГнг(A)-LS 19х1,5
0.066
км
ООО «Кабельмаг»
Москва
КВВГнг(A)-LS 19х1,5
0.990
км
ООО «ЭлКаб+»
Псков
КВВГнг(A)-LS 19х1,5
0.175
км
330 000,00 RUB
ООО «ПКО ЭнергоГрупп»
Челябинск
КВВГнг(A)-LS 19х1,5
11.056
км
ООО «Кабельмаг»
Москва
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