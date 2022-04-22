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Кабель КВВГнг(A)-LS 14х2,5

КВВГнг(A)-LS 14х2,5
0.450
км
ООО «ЯрКо»
Красноярск
КВВГнг(A)-LS 14х2,5
0.150
км
ООО «Энерго Консалт»
Москва
КВВГнг(A)-LS 14х2,5
0.190
км
АО ПКФ «ПермСпецКабель»
Пермь
КВВГнг(A)-LS 14х2,5
0.312
км
ООО «Элкаб»
Екатеринбург
КВВГнг(A)-LS 14х2,5
0.603
км
ООО «50 Герц»
Пенза
КВВГнг(A)-LS 14х2,5
0.457
км
424 500,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
КВВГнг(A)-LS 14х2,5
1.254
км
260,98 RUB
ООО «ТКС»
Краснодар
КВВГнг(A)-LS 14х2,5
0.331
км
ООО «НПО Электроснаб»
Москва
КВВГнг(A)-LS 14х2,5
1.780
км
ООО «ЕФК»
Видное
КВВГнг(A)-LS 14х2,5
2.047
км
234,69 RUB
ООО «Проводник»
Химки
КВВГнг(A)-LS 14х2,5
2.611
км
ООО «ТД «Электрокабель»
Пермь
КВВГнг(A)-LS 14х2,5
0.890
км
ООО «ЭлКаб+»
Екатеринбург
КВВГнг(A)-LS 14х2,5
0.117
км
ООО «Спецкабель»
Красноярск
КВВГнг(A)-LS 14х2,5
0.197
км
ООО «ПромТэк»
Пермь
КВВГнг(A)-LS 14х2,5
1.970
км
ООО «ТД Энергоальянс»
Санкт-Петербург
КВВГнг(A)-LS 14х2,5
0.000
км
ООО СПК «ПромИнвестКабель»
Пермь
КВВГнг(A)-LS 14х2,5
1.119
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВВГнг(A)-LS 14х2,5
0.912
км
ООО «Квин»
Пермь
КВВГнг(A)-LS 14х2,5
7.767
км
ООО «СнабЭкспорт» («РузКабель»)
Саранск
КВВГнг(A)-LS 14х2,5
1.482
км
ООО «ПрофБизнесКонсалтинг»
Пермь
КВВГнг(A)-LS 14х2,5
0.253
км
АО «ЭлектроТехМаш»
Санкт-Петербург
КВВГнг(A)-LS 14х2,5
3.895
км
АО ПКФ «ПермСпецКабель»
Пермь
КВВГнг(A)-LS 14х2,5
0.544
км
425 300,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
КВВГнг(A)-LS 14х2,5
0.000
км
299 269,00 RUB
ООО «ТД ЗКМ-Юг»
Краснодар
КВВГнг(A)-LS 14х2,5
3.560
км
299 269,00 RUB
ООО «ТД ЗКМ-Юг»
Пермь
КВВГнг(A)-LS 14х2,5
0.260
км
ООО «Феррум-МК»
Краснодар
КВВГнг(A)-LS 14х2,5
5.658
км
ООО «ДКК»
Хабаровск
КВВГнг(A)-LS 14х2,5
0.580
км
ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Пермь
КВВГнг(A)-LS 14х2,5
1.858
км
384,29 RUB
ООО «ТД «КабельСтройСервис»
Москва
КВВГнг(A)-LS 14х2,5
1.413
км
АО «ТПК «Квадро-Импэкс»
Санкт-Петербург
КВВГнг(A)-LS 14х2,5
0.013
км
ООО «Автоматика СЭМКабель»
Омск
КВВГнг(A)-LS 14х2,5
0.000
км
325,00 RUB
ООО «БТ Энерго»
Санкт-Петербург
КВВГнг(A)-LS 14х2,5
0.922
км
ООО «ТД «Толедо»
Нижний Новгород
КВВГнг(A)-LS 14х2,5
0.002
км
ООО «ГК Ремонтные технологии»
Волгоград
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