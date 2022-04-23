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Кабель КВВГнг(A)-LS 10х2,5

КВВГнг(A)-LS 10х2,5
0.182
км
ООО «ЯрКо»
Красноярск
КВВГнг(A)-LS 10х2,5
1.500
км
ООО «Энерго Консалт»
Москва
КВВГнг(A)-LS 10х2,5
0.409
км
ООО «Казанская Кабельная Компания»
Казань
КВВГнг(A)-LS 10х2,5
2.627
км
305 500,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
КВВГнг(A)-LS 10х2,5
3.062
км
176,77 RUB
ООО «ТКС»
Краснодар
КВВГнг(A)-LS 10х2,5
0.025
км
ООО «НПО Электроснаб»
Москва
КВВГнг(A)-LS 10х2,5
1.691
км
ООО «ЕФК»
Видное
КВВГнг(A)-LS 10х2,5
1.778
км
346,31 RUB
ООО «Проводник»
Химки
КВВГнг(A)-LS 10х2,5
4.648
км
ООО «ТД «Электрокабель»
Пермь
КВВГнг(A)-LS 10х2,5
0.000
км
ООО СПК «ПромИнвестКабель»
Пермь
КВВГнг(A)-LS 10х2,5
0.693
км
ООО ТД «Кабельная Индустрия»
Уфа
КВВГнг(A)-LS 10х2,5
0.035
км
ООО «ПромТэк»
Пермь
КВВГнг(A)-LS 10х2,5
3.255
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВВГнг(A)-LS 10х2,5
1.795
км
ООО «ПрофБизнесКонсалтинг»
Пермь
КВВГнг(A)-LS 10х2,5
0.107
км
ООО «Квин»
Пермь
КВВГнг(A)-LS 10х2,5
8.720
км
ООО «СнабЭкспорт» («РузКабель»)
Саранск
КВВГнг(A)-LS 10х2,5
0.154
км
АО «ЭлектроТехМаш»
Санкт-Петербург
КВВГнг(A)-LS 10х2,5
0.020
км
ООО «Кабель-Комплект»
Санкт-Петербург
КВВГнг(A)-LS 10х2,5
0.028
км
ООО «ЛенСтройМет ВК»
Санкт-Петербург
КВВГнг(A)-LS 10х2,5
0.035
км
ООО «Энерго Консалт»
Москва
КВВГнг(A)-LS 10х2,5
0.080
км
АО ПКФ «ПермСпецКабель»
Пермь
КВВГнг(A)-LS 10х2,5
1.538
км
305 500,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
КВВГнг(A)-LS 10х2,5
1.335
км
ООО «НПО Электроснаб»
Москва
КВВГнг(A)-LS 10х2,5
1.802
км
203 394,00 RUB
ООО «ТД ЗКМ-Юг»
Краснодар
КВВГнг(A)-LS 10х2,5
1.802
км
203 394,00 RUB
ООО «ТД ЗКМ-Юг»
Пермь
КВВГнг(A)-LS 10х2,5
0.444
км
ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Пермь
КВВГнг(A)-LS 10х2,5
1.758
км
277,85 RUB
ООО «ТД «КабельСтройСервис»
Москва
КВВГнг(A)-LS 10х2,5
0.300
км
АО «ЭлектроКомплектСервис»
Новосибирск
КВВГнг(A)-LS 10х2,5
0.000
км
АО «ТПК «Квадро-Импэкс»
Санкт-Петербург
КВВГнг(A)-LS 10х2,5
0.873
км
ООО «МКК»
Екатеринбург
КВВГнг(A)-LS 10х2,5
0.063
км
280,35 RUB
ООО «МегаСнаб СПБ»
Санкт-Петербург
КВВГнг(A)-LS 10х2,5
0.168
км
АО «ТПК «Квадро-Импэкс»
Санкт-Петербург
КВВГнг(A)-LS 10х2,5
0.006
км
ИП Мартюшев Е.А.
Омск
КВВГнг(A)-LS 10х2,5
1.973
км
ООО «ТД «Арсенал-Энерго»
Волгоград
КВВГнг(A)-LS 10х2,5
1.468
км
ООО «ТД «Толедо»
Нижний Новгород
КВВГнг(A)-LS 10х2,5
0.122
км
260 000,00 RUB
ООО «ПКО ЭнергоГрупп»
Челябинск
КВВГнг(A)-LS 10х2,5
0.005
км
ООО «КабельСнаб»
Красноярск
КВВГнг(A)-LS 10х2,5
0.585
км
ООО «НКЗ Кабель-Центр»
Новосибирск
КВВГнг(A)-LS 10х2,5
0.061
км
ООО «Электро-Сервис»
Новосибирск
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