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Кабель КВВГнг(A)-ХЛ 7х6,0

КВВГнг(A)-ХЛ 7х6,0
0.100
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВВГнг(A)-ХЛ 7х6,0
0.058
км
АО «ЭлектроТехМаш»
Санкт-Петербург
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