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Кабель КВВГнг(A)-ХЛ 7х4,0

КВВГнг(A)-ХЛ 7х4,0
0.251
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВВГнг(A)-ХЛ 7х4,0
0.140
км
АО «ЭлектроТехМаш»
Санкт-Петербург
КВВГнг(A)-ХЛ 7х4,0
0.078
км
170,23 RUB
ООО «СибЭлектроКабель»
Томск
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