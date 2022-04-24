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Кабель КВВГнг(A)-ХЛ 7х2,5

КВВГнг(A)-ХЛ 7х2,5
3.785
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВВГнг(A)-ХЛ 7х2,5
0.138
км
ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Саранск
КВВГнг(A)-ХЛ 7х2,5
0.194
км
ООО «Кабельный Завод Кабэкс»
Ревда
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