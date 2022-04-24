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Кабель КВВГнг(A)-ХЛ 5х4,0

КВВГнг(A)-ХЛ 5х4,0
2.671
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВВГнг(A)-ХЛ 5х4,0
0.076
км
132,92 RUB
ООО «СибЭлектроКабель»
Томск
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