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Кабель КВВГнг(A)-ХЛ 5х2,5

КВВГнг(A)-ХЛ 5х2,5
0.369
км
ООО «ТД «Электрокабель»
Пермь
КВВГнг(A)-ХЛ 5х2,5
0.099
км
ООО «ПромТэк»
Пермь
КВВГнг(A)-ХЛ 5х2,5
Под заказ
м
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВВГнг(A)-ХЛ 5х2,5
0.610
км
ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Саранск
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