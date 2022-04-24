1. Однопроволочная круглая медная жила 2. Изоляция жилы из ПВХ пластиката 3. Разделительный слой в виде ленты из полиэтилентерефталатной плёнки. Допускается изготовление кабеля без разделительного слоя при отсутствии прилипания изоляции к оболочке 4. Оболочка из ПВХ пластиката повышенной морозостойкости и пониженной горючести
Применение кабеля КВВГнг(A)-ХЛ 5х1,5
— Контрольные кабели КВВГнг(A)-ХЛ предназначены для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств с номинальным переменным напряжением до 0,66 кВ частоты до 100 Гц или постоянным напряжением до 1 кВ — Применяются для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, во внутренних электроустановках, а также в зданиях, сооружениях и закрытых кабельных сооружениях — Важнейшим достоинством КВВГнг(A)-ХЛ является их холодостойкость. Кабели могут без ухудшения своих свойств использоваться при низкой температуре воздуха (ее минимальное допустимое значение зафиксировано на отметке -60ºС). Данное преимущество связано с тем, что фазная изоляция, внутренняя и общая защитная оболочка кабеля выпускаются из холодостойких материалов, которые при указанной выше температуре сохраняют свои эластичные, диэлектрические и защитные свойства
Наименование
Остаток
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