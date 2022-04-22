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Кабель КВВГнг(A)-ХЛ 5х1,0

КВВГнг(A)-ХЛ 5х1,0
0.177
км
69 200,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
КВВГнг(A)-ХЛ 5х1,0
2.023
км
ООО «Компания Кабельный Комплекс»
Пермь
КВВГнг(A)-ХЛ 5х1,0
0.020
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВВГнг(A)-ХЛ 5х1,0
0.200
км
74 100,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
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