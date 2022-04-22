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Кабель КВВГнг(A)-ХЛ 4х6,0

КВВГнг(A)-ХЛ 4х6,0
2.851
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВВГнг(A)-ХЛ 4х6,0
0.205
км
273 400,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
КВВГнг(A)-ХЛ 4х6,0
0.410
км
ООО «ЭлКаб+»
Екатеринбург
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