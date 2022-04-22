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Кабель КВВГнг(A)-ХЛ 4х2,5

КВВГнг(A)-ХЛ 4х2,5
0.017
км
ООО «ПромТэк»
Пермь
КВВГнг(A)-ХЛ 4х2,5
0.025
км
112 400,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
КВВГнг(A)-ХЛ 4х2,5
0.980
км
ООО «Компания Кабельный Комплекс»
Пермь
КВВГнг(A)-ХЛ 4х2,5
0.033
км
ООО «ПромТэк»
Пермь
КВВГнг(A)-ХЛ 4х2,5
0.053
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВВГнг(A)-ХЛ 4х2,5
0.845
км
ООО «ПрофБизнесКонсалтинг»
Пермь
КВВГнг(A)-ХЛ 4х2,5
1.807
км
ООО «ЭлектроТехПром»
Пермь
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