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Кабель КВВГнг(A)-ХЛ 4х1,5

КВВГнг(A)-ХЛ 4х1,5
2.741
км
ООО «Компания Кабельный Комплекс»
Пермь
КВВГнг(A)-ХЛ 4х1,5
0.433
км
ООО «ПрофБизнесКонсалтинг»
Пермь
КВВГнг(A)-ХЛ 4х1,5
5.438
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВВГнг(A)-ХЛ 4х1,5
0.165
км
ООО «ЭлектроТехПром»
Пермь
КВВГнг(A)-ХЛ 4х1,5
0.045
км
АО ПКФ «ПермСпецКабель»
Пермь
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