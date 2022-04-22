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Кабель КВВГнг(A)-ХЛ 4х1,0

КВВГнг(A)-ХЛ 4х1,0
4.495
км
ООО «Кабельный Центр Тюмень»
Тюмень
КВВГнг(A)-ХЛ 4х1,0
0.072
км
70,83 RUB
ООО «Проводник»
Химки
КВВГнг(A)-ХЛ 4х1,0
1.025
км
39,39 RUB
ООО «ТКС»
Краснодар
КВВГнг(A)-ХЛ 4х1,0
0.855
км
ООО «НПО Электроснаб»
Москва
КВВГнг(A)-ХЛ 4х1,0
0.827
км
ООО «ЕФК»
Видное
КВВГнг(A)-ХЛ 4х1,0
0.060
км
58 100,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
КВВГнг(A)-ХЛ 4х1,0
19.853
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВВГнг(A)-ХЛ 4х1,0
0.090
км
АО «ЭлектроТехМаш»
Санкт-Петербург
КВВГнг(A)-ХЛ 4х1,0
0.960
км
39,22 RUB
ООО «СибЭлектроКабель»
Томск
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