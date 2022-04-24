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Кабель КВВГнг(A)-ХЛ 19х1,5

КВВГнг(A)-ХЛ 19х1,5
0.568
км
ООО «ТД «Электрокабель»
Пермь
КВВГнг(A)-ХЛ 19х1,5
3.905
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВВГнг(A)-ХЛ 19х1,5
0.130
км
ООО «ГК Энергофорсаж»
Москва
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