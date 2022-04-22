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Кабель КВВГнг(A)-ХЛ 14х1,0

КВВГнг(A)-ХЛ 14х1,0
0.139
км
206 800,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
КВВГнг(A)-ХЛ 14х1,0
4.030
км
ООО «Компания Кабельный Комплекс»
Пермь
КВВГнг(A)-ХЛ 14х1,0
Под заказ
м
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВВГнг(A)-ХЛ 14х1,0
0.188
км
206 800,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
КВВГнг(A)-ХЛ 14х1,0
0.059
км
125,65 RUB
ООО «СибЭлектроКабель»
Томск
КВВГнг(A)-ХЛ 14х1,0
0.433
км
ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Саранск
КВВГнг(A)-ХЛ 14х1,0
0.433
км
ООО «СаранскКабель»
Саранск
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