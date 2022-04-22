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Кабель КВВГнг(A)-ХЛ 10х1,0

КВВГнг(A)-ХЛ 10х1,0
0.505
км
152 200,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
КВВГнг(A)-ХЛ 10х1,0
0.171
км
ООО «ПромТэк»
Пермь
КВВГнг(A)-ХЛ 10х1,0
0.690
км
ООО «Компания Кабельный Комплекс»
Пермь
КВВГнг(A)-ХЛ 10х1,0
Под заказ
м
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВВГнг(A)-ХЛ 10х1,0
0.000
км
ООО «ЭлКаб+»
Екатеринбург
КВВГнг(A)-ХЛ 10х1,0
0.990
км
ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Саранск
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