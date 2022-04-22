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Кабель КВВГнг(A)-FRLS 4х1,5

КВВГнг(A)-FRLS 4х1,5
1.882
км
ООО «Нокстон 2000»
Москва
КВВГнг(A)-FRLS 4х1,5
0.740
км
АО «Казэнергокабель»
Павлодар
КВВГнг(A)-FRLS 4х1,5
0.040
км
ООО «УралСнабПермь»
Пермь
КВВГнг(A)-FRLS 4х1,5
14.050
км
ООО «НПО Электроснаб»
Москва
КВВГнг(A)-FRLS 4х1,5
4.791
км
ООО «Проводник»
Химки
КВВГнг(A)-FRLS 4х1,5
5.539
км
ООО «ЕФК»
Видное
КВВГнг(A)-FRLS 4х1,5
3.295
км
69,74 RUB
ООО «ТКС»
Краснодар
КВВГнг(A)-FRLS 4х1,5
0.409
км
ООО «ЭлектроТехПром»
Пермь
КВВГнг(A)-FRLS 4х1,5
0.029
км
ООО «РыбинскКабель»
Рыбинск
КВВГнг(A)-FRLS 4х1,5
0.928
км
ООО «НПО Электроснаб»
Москва
КВВГнг(A)-FRLS 4х1,5
0.726
км
94 600,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
КВВГнг(A)-FRLS 4х1,5
0.306
км
ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Саранск
КВВГнг(A)-FRLS 4х1,5
0.892
км
ООО «СаранскКабель»
Саранск
КВВГнг(A)-FRLS 4х1,5
0.055
км
ООО «Кабельный Центр Тюмень»
Тюмень
КВВГнг(A)-FRLS 4х1,5
0.155
км
80,00 RUB
ООО «Спектр-Кабель»
Череповец
КВВГнг(A)-FRLS 4х1,5
0.159
км
99,23 RUB
ООО «ТД «КабельСтройСервис»
Москва
КВВГнг(A)-FRLS 4х1,5
0.069
км
ООО «50 Герц»
Пенза
КВВГнг(A)-FRLS 4х1,5
1.225
км
АО «ЭлектроКомплектСервис»
Новосибирск
КВВГнг(A)-FRLS 4х1,5
0.749
км
ООО «МКК»
Екатеринбург
КВВГнг(A)-FRLS 4х1,5
0.681
км
ООО «Конкорд»
Смоленск
КВВГнг(A)-FRLS 4х1,5
0.547
км
101,53 RUB
ООО «МегаСнаб СПБ»
Санкт-Петербург
КВВГнг(A)-FRLS 4х1,5
0.005
км
ООО «Электрика»
Тюмень
КВВГнг(A)-FRLS 4х1,5
0.001
км
ИП Мартюшев Е.А.
Омск
КВВГнг(A)-FRLS 4х1,5
1.512
км
ООО «ТД «Толедо»
Нижний Новгород
КВВГнг(A)-FRLS 4х1,5
1.380
км
92 000,00 RUB
ООО «ПКО ЭнергоГрупп»
Челябинск
КВВГнг(A)-FRLS 4х1,5
0.011
км
ООО «Кабельмаг»
Москва
КВВГнг(A)-FRLS 4х1,5
12.697
км
ООО «Кабельмаг»
Москва
КВВГнг(A)-FRLS 4х1,5
0.101
км
ООО «ТД «Толедо»
Нижний Новгород
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