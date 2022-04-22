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Кабель КВВГнг(A)-FRLS 27х1,5

КВВГнг(A)-FRLS 27х1,5
0.861
км
ООО «ТКС»
Краснодар
КВВГнг(A)-FRLS 27х1,5
0.912
км
ООО «НПО Электроснаб»
Москва
КВВГнг(A)-FRLS 27х1,5
0.340
км
ООО «ТомскКабель»
Томск
КВВГнг(A)-FRLS 27х1,5
0.028
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВВГнг(A)-FRLS 27х1,5
0.540
км
ООО «ПрофБизнесКонсалтинг»
Пермь
КВВГнг(A)-FRLS 27х1,5
0.590
км
503 600,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
КВВГнг(A)-FRLS 27х1,5
0.140
км
379,46 RUB
ООО «СибЭлектроКабель»
Томск
КВВГнг(A)-FRLS 27х1,5
0.140
км
ООО «Конкорд»
Смоленск
КВВГнг(A)-FRLS 27х1,5
0.153
км
АО «ТПК «Квадро-Импэкс»
Санкт-Петербург
КВВГнг(A)-FRLS 27х1,5
0.043
км
500 000,00 RUB
ООО «ПКО ЭнергоГрупп»
Челябинск
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