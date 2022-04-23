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Кабель КВВГнг(A)-FRLS 19х1,5

КВВГнг(A)-FRLS 19х1,5
0.381
км
ООО «ТКС»
Краснодар
КВВГнг(A)-FRLS 19х1,5
0.048
км
ООО «Проводник»
Химки
КВВГнг(A)-FRLS 19х1,5
0.756
км
ООО «ЕФК»
Видное
КВВГнг(A)-FRLS 19х1,5
0.584
км
ООО «НПО Электроснаб»
Москва
КВВГнг(A)-FRLS 19х1,5
0.166
км
127,00 RUB
ООО «ПрофЭнергоКабель»
Челябинск
КВВГнг(A)-FRLS 19х1,5
0.164
км
ООО «ПрофБизнесКонсалтинг»
Пермь
КВВГнг(A)-FRLS 19х1,5
0.346
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВВГнг(A)-FRLS 19х1,5
0.040
км
ООО «СТГ»
Красноярск
КВВГнг(A)-FRLS 19х1,5
0.051
км
АО «ЭлектроТехМаш»
Санкт-Петербург
КВВГнг(A)-FRLS 19х1,5
0.160
км
ООО «ЕвроРесурс»
Уфа
КВВГнг(A)-FRLS 19х1,5
Под заказ
м
ООО «Кабель-Комплект»
Санкт-Петербург
КВВГнг(A)-FRLS 19х1,5
0.295
км
ООО «ЭлектроТехПром»
Пермь
КВВГнг(A)-FRLS 19х1,5
0.917
км
АО «ТПК «Квадро-Импэкс»
Санкт-Петербург
КВВГнг(A)-FRLS 19х1,5
0.192
км
380 000,00 RUB
ООО «ПКО ЭнергоГрупп»
Челябинск
КВВГнг(A)-FRLS 19х1,5
0.163
км
ООО «Сибавтоматика+»
Томск
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