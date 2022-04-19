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Кабель КВВГнг(A)-FRLS 19х1,0

КВВГнг(A)-FRLS 19х1,0
0.842
км
ООО «ТКС»
Краснодар
КВВГнг(A)-FRLS 19х1,0
4.276
км
ООО «ЕФК»
Видное
КВВГнг(A)-FRLS 19х1,0
0.314
км
ООО «НПО Электроснаб»
Москва
КВВГнг(A)-FRLS 19х1,0
0.083
км
ООО «Квин»
Пермь
КВВГнг(A)-FRLS 19х1,0
0.064
км
АО «ЭлектроКомплектСервис»
Новосибирск
КВВГнг(A)-FRLS 19х1,0
0.167
км
ООО «Кабельный Завод Кабэкс»
Ревда
КВВГнг(A)-FRLS 19х1,0
0.406
км
ООО «Электро-Сервис»
Новосибирск
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