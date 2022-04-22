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Кабель КВВГнг(A)-FRLS 14х1,0

КВВГнг(A)-FRLS 14х1,0
0.223
км
ООО «ТомскКабель»
Томск
КВВГнг(A)-FRLS 14х1,0
0.893
км
ООО «НПО Электроснаб»
Москва
КВВГнг(A)-FRLS 14х1,0
0.104
км
ООО «ЭлектроТехПром»
Пермь
КВВГнг(A)-FRLS 14х1,0
0.040
км
ООО ТД «Кабельная Индустрия»
Уфа
КВВГнг(A)-FRLS 14х1,0
0.005
км
239 600,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
КВВГнг(A)-FRLS 14х1,0
0.148
км
ООО «ТД «Электрокабель»
Пермь
КВВГнг(A)-FRLS 14х1,0
0.055
км
ООО «Электро-Сервис»
Новосибирск
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