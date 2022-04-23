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Кабель КВВГнг(A)-FRLS 10х1,5

КВВГнг(A)-FRLS 10х1,5
0.039
км
ООО «ТД «Антэл»
Оренбург
КВВГнг(A)-FRLS 10х1,5
0.095
км
ООО «Электротехнические Системы»
Москва
КВВГнг(A)-FRLS 10х1,5
3.579
км
ООО «НПО Электроснаб»
Москва
КВВГнг(A)-FRLS 10х1,5
0.677
км
ООО «ЕФК»
Видное
КВВГнг(A)-FRLS 10х1,5
1.075
км
275,34 RUB
ООО «Проводник»
Химки
КВВГнг(A)-FRLS 10х1,5
4.532
км
158,36 RUB
ООО «ТКС»
Краснодар
КВВГнг(A)-FRLS 10х1,5
0.173
км
ООО «ТД «Электрокабель»
Пермь
КВВГнг(A)-FRLS 10х1,5
1.025
км
ООО «НПО Электроснаб»
Москва
КВВГнг(A)-FRLS 10х1,5
0.082
км
ООО «Кабель СПБ»
Санкт-Петербург
КВВГнг(A)-FRLS 10х1,5
3.471
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВВГнг(A)-FRLS 10х1,5
0.040
км
ООО ПКП «СегментЭнерго»
Чехов
КВВГнг(A)-FRLS 10х1,5
0.060
км
ООО «ЕвроРесурс»
Уфа
КВВГнг(A)-FRLS 10х1,5
0.176
км
ООО «Горизонт»
Щелково
КВВГнг(A)-FRLS 10х1,5
0.020
км
ООО «Кабель-Комплект»
Санкт-Петербург
КВВГнг(A)-FRLS 10х1,5
0.145
км
ООО «ПрофБизнесКонсалтинг»
Пермь
КВВГнг(A)-FRLS 10х1,5
0.041
км
216 000,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
КВВГнг(A)-FRLS 10х1,5
0.360
км
ООО «Конкорд»
Смоленск
КВВГнг(A)-FRLS 10х1,5
0.061
км
ООО «МКК»
Екатеринбург
КВВГнг(A)-FRLS 10х1,5
0.044
км
234,16 RUB
ООО «МегаСнаб СПБ»
Санкт-Петербург
КВВГнг(A)-FRLS 10х1,5
0.118
км
ООО «ТД «Толедо»
Нижний Новгород
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