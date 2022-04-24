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Кабель КВВГнг(A) 7х2,5

КВВГнг(A) 7х2,5
0.110
км
100,00 RUB
ООО «АС-СНАБ»
Нижний Новгород
КВВГнг(A) 7х2,5
3.452
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВВГнг(A) 7х2,5
0.102
км
ООО «СТГ»
Красноярск
КВВГнг(A) 7х2,5
0.019
км
ООО «ПромТэк»
Пермь
КВВГнг(A) 7х2,5
0.381
км
АО ПКФ «ПермСпецКабель»
Пермь
КВВГнг(A) 7х2,5
0.240
км
ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Саранск
КВВГнг(A) 7х2,5
0.240
км
ООО «СаранскКабель»
Саранск
КВВГнг(A) 7х2,5
0.480
км
ООО «Феррум-МК»
Краснодар
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