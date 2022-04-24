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Кабель КВВГнг(A) 7х1,5

КВВГнг(A) 7х1,5
13.111
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВВГнг(A) 7х1,5
0.370
км
ООО «ЛенСтройМет ВК»
Санкт-Петербург
КВВГнг(A) 7х1,5
0.038
км
ООО «ЛенСтройМет ВК»
Санкт-Петербург
КВВГнг(A) 7х1,5
0.026
км
АО «РКК»
Москва
КВВГнг(A) 7х1,5
0.897
км
ООО «НПО Электроснаб»
Москва
КВВГнг(A) 7х1,5
2.400
км
ООО «Феррум-МК»
Краснодар
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