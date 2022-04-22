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Кабель КВВГнг(A) 7х1,0

КВВГнг(A) 7х1,0
5.074
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВВГнг(A) 7х1,0
0.848
км
ООО «ЛенСтройМет ВК»
Санкт-Петербург
КВВГнг(A) 7х1,0
0.015
км
ООО «Элкаб»
Екатеринбург
КВВГнг(A) 7х1,0
0.265
км
АО ПКФ «ПермСпецКабель»
Пермь
КВВГнг(A) 7х1,0
0.030
км
ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Саранск
КВВГнг(A) 7х1,0
0.030
км
ООО «СаранскКабель»
Саранск
КВВГнг(A) 7х1,0
0.024
км
ИП Мартюшев Е.А.
Омск
КВВГнг(A) 7х1,0
5.018
км
ООО «Феррум-МК»
Краснодар
КВВГнг(A) 7х1,0
0.027
км
ООО «Кабельмаг»
Москва
КВВГнг(A) 7х1,0
0.520
км
АО «ЛюдиновоКабель»
Людиново
КВВГнг(A) 7х1,0
0.011
км
ООО «Казанская Кабельная Компания»
Казань
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